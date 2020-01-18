Buse Terim: Umarım domuz gribi çıkmaz

Bundan dört yıl önce dünyaya getirdiği kızı Nil’i kreşe başlatan ve onunla yakından ilgilenen Buse Terim, okulun başlamasıyla birlikte yaşadıkları sağlık sorunlarından ne kadar zor zamanlar geçirdiklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi. Son zamanlarda çok konuşulmaya başlayan ve özellikle çocukları ve yaşlıları etkisi altına alan grip salgınına yakalandığı anlaşılan Nil’i doktor muaynesine götürdüğünü söyleyen Terim, hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef bütün çocuklar ve yetişkinler hasta, ateşli, influenza almış başını gidiyor. Herkes hasta, hastanelerde kuyruklar var. Biz de 1 haftadır öksürüyorduk ama bugün ateşi çok yükseldi ve doktorumuz test istedi, sonuçları bekliyoruz. Umuyorum domuz gribi çıkmaz, okula başlayan her çocuğun bu kadar sık hasta olmasını kabul edemiyorum. Herkese geçmiş olsun”