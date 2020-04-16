Buse Terim’den eşine: Evimizin direği…

Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten iki de kız çocuğu sahibi olmuştu. Buse Terim, sosyal medya hesabı üzerinden 36 yaşına basan eşi Volkan için dikkat çekici satırlar yazdı.

“CANIM KOCAM, SEVGİLİM”

Buse Terim, eşinin yeni yaşı için evlerinde bir kutlama bile organize etti. Terim, kutlama fotoğrafını “Canım kocam, sevgilim, evimizin direği nice güzel birlikte yaşların olsun seni çok ama çok seviyorum” notuyla paylaştı.