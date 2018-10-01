Buse Terim’den kilo tepkisi

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan kötü yorumlara cevap verdi. Özellikle doğum sonrası kiloları ile ilgili yorumlara takılan Buse Terim Bahçekapılı, bu yorumların bir çoğunu kadınların yaptığının altını çizdi. 18 ay arayla 2 çocuk doğurduğunun hatırlatan Buse Terim Bahçekapılı, “Kilo yerine neler yaptığıma bak, takdir etmeyi öğren ve hemcinsim olduğunu hatırla” dedi. İşte Buse Terim Bahçekapılı’nın o mesajları:







