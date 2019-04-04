Buse Terim’in yeni evinin kirası belli oldu
Buse Terim Bahçekapılı, geçtiğimiz günlerde yeni bir eve taşındı. Evinin fotoğrafını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Buse Terim’in, nereye taşındığı merak konusuydu. Terim’İn Ortaköy’de bulunan yooistanbul'a taşındığı öğrenildi.
Buse Terim’in evinin 495 metrekare olduğu öğrenildi. Terim, yeni evine aylık 40 bin TL kira ödeyecek.
2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile evlenen Buse Terim Bahçekapılı, Nil ve Naz isimlerinde iki kızının daha rahat büyümesi için evini değiştirdiği söyleniyor.