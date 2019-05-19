Buse Varol, ‘Çift olarak yapmacık olduğunuz söyleniyor’ sorusunu yanıtladı

Varol takipçilerinden gelen çok sayıdaki soruya üşenmeden yanıt verirken annelikten, bebek bakımına, eşiyle olan ilişkisinden özel hayatına kadar pek çok konuya da açıklık getirdi. Takipçilerinden gelen soruları büyük bir samimiyetle yanıtlayan Buse Varol; ‘Çift olarak yapmacık olduğunuz söyleniyor, arada da olsa tartışmıyor musunuz?’ şeklindeki bir soruya da içtenlikle yanıt verdi. İşte çiçeği burnunda anne Buse’nin takipçisinden gelen soruya verdiği yanıt: