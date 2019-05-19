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Buse Varol, ‘Çift olarak yapmacık olduğunuz söyleniyor’ sorusunu yanıtladı
Buse Varol, ‘Çift olarak yapmacık olduğunuz söyleniyor’ sorusunu yanıtladı
Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden, takipçilerinin kendisine sorular yöneltmesini istedi.
Magazin 19 Mayıs 2019 - 13:51

Varol takipçilerinden gelen çok sayıdaki soruya üşenmeden yanıt verirken annelikten, bebek bakımına, eşiyle olan ilişkisinden özel hayatına kadar pek çok konuya da açıklık getirdi. Takipçilerinden gelen soruları büyük bir samimiyetle yanıtlayan Buse Varol; ‘Çift olarak yapmacık olduğunuz söyleniyor, arada da olsa tartışmıyor musunuz?’ şeklindeki bir soruya da içtenlikle yanıt verdi. İşte çiçeği burnunda anne Buse’nin takipçisinden gelen soruya verdiği yanıt:

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