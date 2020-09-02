Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşındadır?

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da doğdu. 2012 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına da katılan Buse Varol geçmişte oyunculuk ve modellik de yaptı.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı.”Tozlu Yollar” dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, “Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi pek çok dizide yer aldı.

Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında “Çok Tatlı” programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.

Buse Varol, “Payitaht: Abdülhamid” dizisinde “Mislimelek Sultan” karakterine hayat veriyor.

2017 yılında “Dostlar Mahallesi” adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Buse Varol ve Alişan'ın Burak isminde çocukları oldu. Ünlü çift ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.