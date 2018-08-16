Buse Varol kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Alişan’ın eşi hakkında merak edilenler…

Alişan'la evliliği sonucu hayatı merak konusu olan Buse Varol ile ilgili bilinmeyenler haberimizde. Buse Varol kimdir? Kaç yaşında ve nereli? soruları son dönemde magazinin gündeminde. Oyunculuk yapan Buse Varol'un yer aldığı yapımlar ve kısa bir hayat hikayesini haberimizde bulabilirsiniz.

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Alişan'la evliliği sonrası magazin basının gündemine giren Buse Varol’un hayatı merak konusu oldu. Buse Varol’un boyui kilosu ve benzeri kişisel özelliklerini, yer aldığı diziler, eğitim aldığı okullar ve merak edilen pek çok bilgi haberimizde…

BUSE VAROL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi vardır. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçmiştir.

Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırmıştır. Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavidir.

Modelliğin sonucunda tanınmaya başlayan Varol oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır. Teklifleri değerlendiren Buse Varol, modelliği bırakarak oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır. İlk dizisi 2013 yılında yayınlanan Tozlu Yollar adlı olmuştur. Bu dizi de Şerife adlı karaktere canlandıran Buse Varol ardından Arka Sokaklar adlı diziden teklif almış ve 2 yıl boyunca burada Yasemin karakterini canlandırmıştır.

2018 Şubat ayında ise TRT 1'in tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna dahil oldu. Dostlar Mahallesi'nde tanıştığı şarkıcı Alişan ile kısa sürede evlilik kararı aldı. Alişan, Buse Varol'a Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri sırasında evlilik teklifi yapmış, teklif sahnesi sosyal medyada da uzun süre konuşulmuştu. Evlilik hazırlıkları sık sık medyaya konu olan Buse Varol- Alişan çifti, 6 Mayıs 2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili, erkek bebek beklediklerini de kişisel hesaplarından duyurdu.

BUSE VAROL’UN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Sevda Kuşun Kanadında

Kış Güneşi

Şehrin Melekleri

Arka Sokaklar

Tozlu Yollar

FİLMLERİ

Dağ 2