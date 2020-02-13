Buse Varol: Sadece doğurmak yetmez

Şarkıcı Alişan ile mutlu bir evlilik yürüten oyuncu Buse Varol, sosyal medyanın TBT gününü boş geçmedi ve kendisi için en özel anlardan birinin fotoğrafını paylaştı. Oğlu Burak’ı kucağına aldığı anın fotoğrafını hesabından paylaşan Varol altına da şu satırları yazdı:

“Nereden başlasam nasıl anlatsam… Geçen sene tam da bu fotoğrafları paylaştığım saatte 10:19’da aldık seni kucağımıza babanla. O zamana kadar dünyadaki en güzel kokunun seninki olduğunu bilmiyordum, en güzel kalp ritmi seninkiydi, sanki etrafımdaki herkes donmuştu ve sadece senle ben vardık. Koynuma koyuverdiklerinde seni gözyaşlarımı tabiiki tutamadım, ilk kez sevinçten bu kadar çok ağlamıştım. Ve sen susmuştun, önce nefeslerimiz karıştı sonra seni ilk kez ameliyathanede emzirdim.Muazzam bir ‘AN’dı ve hayatım sanki öncesinde hiç yok gibiydi. Seninle birlikte ben de doğdum o gün…

Annemin ‘anne olunca anlarsın’dediği varlığını düşündükçe bile sızlayan bir burnum var artık benim. Sayende bu geçen bir yılda ben de seninle birlikte büyüdüm, daha farklı bir pencerem oldu hayata karşı. En önemli şeyin ‘ Sen’ olduğunu kabul ettim ve kalbime yazdım bunu.. Ama bir yandan da anne olmak için sadece doğurmak yetmez’i de öğrendim. Emek vermek, tohum gibi tek tek işlemek ne önemliymiş (1 yılda bile anladım) Daha anlatsam neler var ama sığmaz hiçbir deftere. İyi ki doğdun Oğlum, iyi ki annen olarak beni seçtin, sen baban ve bana Allah’ın en büyük emaneti ve hediyesisin. İyi ki doğduk. Şimdi büyüme zamanı”