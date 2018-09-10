Buse Varol’dan itiraf: Sanırım biraz abarttık

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Doğuma az bir süre kalan Buse Varol çok fazla bebek alışverişi yaptığını söyleyerek “Bebek alışverişi olayını sanırım biraz abarttık. Ne görsek alasımız geliyor ve alıyoruz daha gelecek bir çok hediye var. Onun için bir kısmını ihtiyaç sahibi insanlara göndereceğim” dedi. Yeni sezonun ve set temposunun da başladığını söyleyen Buse Varol “Benim için yoğun bir dönem olacak şuan diziden çıkmam gibi bir şey yok ama her şey olabilir. Bazen sette espri yapıyorum doğumdan sonrada devam edersem çift kaşe isterim diyorum. Fakat şuan rolüme devam edeceğim bakalım ilerleyen süreçte neler olacak” dedi.