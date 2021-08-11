Busenaz Sürmeneli’den Kerem Bürsin’e yanıt: Kim ne derse desin…

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Kerem Bursin'in antrenörü Cahit Süme'nin boynuna altın madalyasını taktığı eleştirilerine yanıt verdi.

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Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boks branşında kadınlar 69 kilo finalinde Çinli rakibi Hong Gu’yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olan milli sporcu Busenaz Sürmeneli’yi ve antrenörü Cahit Süme’yi başkanlık binasında ağırladı. Başkan Bahadır, ardından Sürmeneli ve Süme’ye altın takıp, çiçek takdim etti.

Genç şampiyonun altın madalyayı kazandıktan sonra madalyayı antrenörü Cahit Süme’nin boynuna takması sosyal medyada eleştiri konusu olmuş, hatta oyuncu Kerem Bürsin de “Madalya Busenaz’ın boynunda olmalıydı” demişti ve sonrasında geri silmişti.

Busenaz ise, “Kerem abiyle böyle bir şey yaşadık daha sonra tatlıya bağlandı tabii ki. Bu madalyayı Cahit hocamın boynuna asmaktan gurur duyuyorum. Her zaman da asarım, kim ne derse desin yine asarım. Çünkü bu madalya beraber başarımızın mimarı o yüzden istediğim zaman asarım, bu benim hayatım. Kimse zorla yaptırmadı bana, ben isteyerek yaptım” dedi.

Antrenör Cahit Süme de “Busenaz’ın 50’ye yakın madalyası var, hepsi onun evinde” diye konuştu. (İHA)



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