Büşra Develi, ayrılığın etkilerini üzerinden atamadı
Oyuncu Büşra Develi, önceki gün Şişhane’de görüntülendi. Elinde motosiklet kaskıyla yol kenarında bekleyen Develi, gazetecileri fark edince hızla uzaklaşmaya çalıştı.
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Deniz’le geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklayan Develi, kendisine özel hayatıyla ilgili olarak yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.
Cihangir kulislerinde, Büşra Develi’nin sevgilisinden ayrılmanın etkilerini üzerinden atamadığı ve sıkıntılı günler geçirdiği konuşuluyor.