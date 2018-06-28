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Büşra Develi, ayrılığın etkilerini üzerinden atamadı
Büşra Develi, ayrılığın etkilerini üzerinden atamadı
Sevgilisi Burak Deniz'den ayrılan Büşra Develi, önceki gün son derece moralsiz bir şekilde objektiflere takıldı. Şişhane'de tek başına yürüyen Develi'nin ağzını bıçak açmazken, ayrılıkla ilgili soruları da yanıtsız bıraktı.
Magazin 28 Haziran 2018 - 13:15

Oyuncu Büşra Develi, önceki gün Şişhane’de görüntülendi. Elinde motosiklet kaskıyla yol kenarında bekleyen Develi, gazetecileri fark edince hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Deniz’le geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklayan Develi, kendisine özel hayatıyla ilgili olarak yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Cihangir kulislerinde, Büşra Develi’nin sevgilisinden ayrılmanın etkilerini üzerinden atamadığı ve sıkıntılı günler geçirdiği konuşuluyor.

Büşra Develi ve Burak Deniz, ünlüler dünyasının en yakıştırılan çiftleri arasındaydı.

Büşra Develi ve Burak Deniz, ünlüler dünyasının en yakıştırılan çiftleri arasındaydı.

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