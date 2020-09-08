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Büşra Develi kimdir? Büşra Develi nereli, kaç yaşında?
Büşra Develi kimdir? Büşra Develi nereli, kaç yaşında?
Büşra Develi, 1993 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde canlandırdığı Selin karakteriyle geçen Büşra Develi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Büşra Develi nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 8 Eylül 2020 - 09:50

BÜŞRA DEVELİ’NİN BİYOGRAFİSİ

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit’te dünyaya gelmiştir. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya’ya taşınan, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya’da tamamlayan Büşra Develi, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde yükseköğretimini tamamlamıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle geçen Büşra Develi; Hadi Be Oğlum, Ayla, Fi Çi Pi, Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi projelerde yer almıştır.

Son olarak Karakomik Filmler 2 sinema filminde rol alan Büşra Develi, 1.78 metre boyunda ve Başak burcudur.

Büşra Develi, kameralar karşısına ilk kez 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle geçti

Büşra Develi’ninn rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Karakomik Filmler 2 (Meral) (Sinema Filmi)
2018 – Mehmed: Bir Cihan Padişahı (Eleni) (TV Dizisi)
2018 – Arada (Lara) (Sinema Filmi)
2018 – Hadi Be Oğlum (Leyla) (Sinema Filmi)
2017-2018 – Fi (Kara Bilge) (İnternet Dizisi)
2017 – Bitmiş Aşklar Müzesi (Kısa Film)
2017 – Ayla (Nimet) (Sinema Filmi)
2016 – Tatlı İntikam (Rüzgar) (TV Dizisi)
2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Selin) (TV Dizisi)

Son güncelleme: 09:54 - 08.09.2020
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