Büşra Develi ve Burak Deniz, ilişkilerini kurtarmak istiyor

Büşra Develi ve Burak Deniz, ayrılığa daha fazla dayanamadı. İki hafta önce ayrılık kararı alan ikili, önceki gün Cihangir’de bir araya gelerek ilişkilerini kurtarmaya çalıştı.

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Büşra Develi ve Burak Deniz, 3 yıllık ilişkilerini iki hafta önce bitirme kararı almıştı. Ayrılık kararının ardından aldatma ve kıskançlık iddiaları ortaya atılmış, Develi ve Deniz, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla bu iddiaları yalanlamıştı.

ARKADAŞLARI BULUŞTURDU

Ayrılığa daha fazla dayanamayan ikili, önceki gün Cihangir'deki bir mekanda görüntülendi. Hararetli bir şekilde konuştukları gözlenen ikiliye bir kadın arkadaşları eşlik etti. İlişkilerine son bir şans vermek için buluştukları öğrenilen ikili, görüntülendiklerini fark edince mekanın iç kısmına doğru kaçtı.

SORULARA CEVAP YOK

İki saate yakın mekanda oturan ikili, yan yana görüntülenmemek için mekanı ayrı ayrı terk etti. Çift, ayrılık sonrası sürpriz buluşmayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.