Büşra Develi ve Cem Aktay dudak dudağa

Büşra Develi ve Cem Aktay dudak dudağa

Oyuncu Büşra Develi dün 27. yaşına bastı. Sevgilisi Cem Aktay ile yeni yaşını kutlayan Develi aşkını da sosyal medyadan ilan etti.

Yeni yaşına basan Büşra Develi arkadaşları ve sevgilisiyle kutlama yemeğine çıktı. Uzun zamandır Cem Aktay ile aşk yaşan ünlü oyuncu sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.

Doğum gününde kural bozan Develi’nin fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Meslektaşı Burak Deniz’le evlenme hayalleri kurarken ani bir şekilde ayrılan Büşra Develi yeni aşka yelken açmıştı.

CEM AKTAY KİMDİR?

Cem Aktay cemiyet hayatının ses getiren iş insanlarından biri. Koç Holding yönetim kurulu üyesi Caroline Koç’un yeğeni. Caroline Koç’un kardeşi Madeleine Giraud’un ilk eşi Halil Aktay’dan olan oğlu olduğu biliniyor.