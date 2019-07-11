Büşra Develi ve Edis kurye oluyor

Şarkıcı Edis ve Büşra Develi önceki gün bir yemek siparişi platformunun düzenlediği basın toplantısına katıldı. İkili gerçekleşecek olan proje için kurye olacaklarını açıkladı.

Şarkıcı Edis ve oyuncu Büşra Develi reklam yüzü oldukları markanın önceki gün Levent’te gerçekleşen basın toplantısına katıldı. Düzenlenen basın toplantısı ile kampanya basın mensuplarına tanıtıldı. Kampanyanın eğlenceli ve esprili tarzıyla dikkat çeken reklam filmi ilk kez gazetecilere gösterildi.

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Edis kampanya ile ilgili heyecanını paylaşarak “Benim için sadece yemek siparişi verdiğim bir platform değil, aynı zamanda keyifli ve eğlenceli işlerini beğenerek takip ettiğim bir platform. Sıra dışı ve farklı bir tarzı var ve ben bunu çok seviyorum. Platformun üyeleri için kurye olmak benim için de enteresan bir deneyim olacak” dedi.

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Büşra Develi ise “Bir gün kurye olacağımı hiç düşünmemiştim, inanılmaz eğlenceli olacak. İyi motor kullanırım ama bakalım adresleri kolay bulabilecek miyim? Kullanıcılarla birebir etkileşimde olacağım için çok eğlenceli diyaloglarımız olacağına eminim” dedi.

