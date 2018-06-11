Büşra Develi’den sert ayrılık açıklaması

Oyuncu Büşra Develi ve Burak Deniz, geride bıraktığımız günlerde üç yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı. Develi ayrılık sonrasında çıkan haberlere şu tepkiyi gösterdi.

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Develi, ‘Bizim Hikaye' dizisinde ‘Barış'ı canlandıran Burak Deniz ile 3 yıldır aşk yaşıyordu. Ancak Büşra Develi Instagram hesabından sevgilisi Burak Deniz ile olan fotoğraflarını kaldırdı. Büşra Develi ortak fotoğraflarını kaldırırken Burak Deniz'in sevgilisi ile birlikte olan fotoğrafları hala Instagram hesabında duruyor.

‘KISKANÇLIK YÜZÜNDEN AYRILDI’ DENMİŞTİ

Magazin kulislerinde konuşulan en büyük iddiaya göre, ikilinin ayrılık sebebi, Büşra Develi’nin yaşadığı kıskançlık krizi. Geçen günlerde sezon finali yapan ‘Bizim Hikaye' dizisinin başrol oyuncuları ve tüm dizi ekibi keyifli bir akşam yemeği eşliğinde bir araya gelmiş, daha sonra da parti yapmıştı. İddialara göre bu parti sırasında çıkan bir kavganın ardından ikili herkesin gözü önünde birbirine girmişti.

DEVELİ’DEN SERT YALANLAMA