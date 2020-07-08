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Büşra Pekin alışveriş merkezinde görüntülendi
Büşra Pekin alışveriş merkezinde görüntülendi
Ünlü oyuncu Büşra Pekin, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. AVM'de uzun süre alışveriş yapan Pekin alınan tedbirlerden oldukça memnun olduğunu dile getirdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 8 Temmuz 2020 - 11:50

Corona virüsü nedeni ile uzun süredir kendi karantinasını oluşturan ve toplu alanlarda bulunmaktan kaçınan ünlülerden olan Büşra Pekin, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve uzun süre alışveriş yaparak stres atan Pekin, “Salgın başladığından beri ilk kez alışveriş merkezine geldim. Gerçekten alınan tedbirler çok güzel, tebrik etmek lazım. Geldim, huzurla alışverişimi yaptım ve gidiyorum” dedi. Verdiği kilolar ile de dikkat çeken Büşra Pekin, muhabirler ile gerçekleştirdiği kısa süreli sohbetin ardından özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

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