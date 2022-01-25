Büşra Pekin, Ayberk Pekcan’ın ölümüyle sarsıldı

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan, 51 yaşında hayatını kaybetti. Pekcan ile 'Dilber Ay' filminde rol alan Büşra Pekin ise ölüm haberi karşısında yıkıldı.

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Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden 51 yaşındaki Ayberk Pekcan, dün hayatını kaybetti. Oyuncunun genç yaşta ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

“GÖZYAŞLARIMI TUTAMIYORUM”

Ayberk Pekcan ile ‘Dilber Ay’ filminde rol alan Büşra Pekin ise ölüm haberinin ardından adeta yıkıldı.

Instagram hesabından Pekcan ile fotoğrafını paylaşan Pekin, “Canım Ayberk abin. Babacan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin” notunu yazdı.

KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Geçen sene ekim ayında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyleyen Ayberk Pekcan, “Sevgili dostlar, sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla” demişti.

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