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Büşra Pekin: Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz
Büşra Pekin: Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz
Karantina günlerini birbirinden renkli videoları ile keyifli hale getiren oyuncu Büşra Pekin, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla milyonların duygularına tercüman oldu.
Magazin 27 Mayıs 2020 - 11:20

Canlı yayınlar yapmak yerine eğlenceli kısa videolar çekerek farkını ortaya koyan Büşra Pekin, TikTok videoları ile kendisinden söz ettiriyor.

Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncuları arasında olan Büşra Pekin, Instagram hesabından paylaştığı son videoda milyonların duygularına tercüman oldu.

“Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz” notunu düştüğü videoda Büşra Pekin, yine farklı bir çalışmaya imza attı ve kısa sürede 400 bine yakın izlenme oranına ulaştı.

 

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