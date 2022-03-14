Büşra Pekin eridi

İki yaz önce 15 kilo verip incecik olan oyuncu Büşra Pekin, 'Dilber Ay' filmi için aldığı 9 kiloyu kısa sürede verdi.

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All dergisine konuşan oyuncu Büşra Pekin kilo vermek isteyenlerin önce kendisine inanması gerektiğini söyledi.

Pekin “Sihirli bir değnekle zayıflamak diye bir şey söz konusu değil. Sağlıksız verilen kiloların sonra daha büyük zarar verdiğini defalarca gördük” dedi.

“ALMAMIZ GEREKEN ÇOK DERS VAR”

4 Şubat’ta vizyona giren ‘Dilber Ay’ filminde, 29 Nisan 2019’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Dilber Ay'ı canlandıran Büşra Pekin, “Bu projede sizi en çok etkileyen ne oldu?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Dilber Ay’ın hikayesi çok derin, bunun üzerine saatlerce konuşabiliriz. Öğrenmemiz gereken, almamız gereken çok ders var.”

“TÜM VİDEOLARINI İZLEDİM”

Pekin, “Dilber Ay rolüne nasıl hazırlandınız?” sorusunu ise “YouTube’da bu zamana kadar yayınlanan tüm videolarını izleyerek hazırlandım” diyerek yanıtlamıştı.