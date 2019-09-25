Büşra Pekin Gala öncesi hastanede!

Oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini korkuttu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile hayatımıza giren isimlerden biri olan Büşra Pekin, başrolünde oynadığı ‘Fırıncının Karısı’ adlı filmin galası öncesi yaşadığı diş rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattı.

SERUMLU PAYLAŞIM

Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncularından Büşra Pekin, hastanede serum yerken çektiği bir selfiesini instagram hesabından paylaştı ve takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Başrolünde oynadığı filmin galası öncesinde yaşadığı bu sağlık sorununa üzüldüğü belli olan Pekin şu ifadeleri kullandı: “2 tane 20’lik diş rahat bırakmadı! Gala öncesi bir durun canlarım”