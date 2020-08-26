Büşra Pekin kutladı: Bu kız sana ve sağlığına şükrediyor

Büşra Pekin kutladı: Bu kız sana ve sağlığına şükrediyor

Karantina sürecinde çektiği eğlenceli videolarla magazin sayfalarında boy gösteren oyuncu Büşra Pekin, bu defa hesabından babasının doğum gününü kutladı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla geniş bir kitle tarafından tanınan Büşra Pekin, program sonrasında da kendisinden söz ettirmeye devam etti.

Yer aldığı dizi ve filmlerdeki performansıyla oyunculuğunu geliştiren Büşra Pekin, karantina döneminde çektiği eğlenceli videolarla kendisini sevenlerine yeniden hatırlattı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Yasakların bitmesinin ardından ailesini ziyarete giden ve bu tatilinden bol miktarda paylaşımda bulunan Pekin bu defa babasıyla çektiği bir selfieyi Instagram hesabından paylaştı ve onun doğum gününü kutladı.

Pekin, çenelerine indirdikleri maskelerinin arkasında gülümserken görüldükleri kareyi; “İyi ki doğdun Volki, sevgi dolu, iyilik dolu kalbinle yetiştirdiğin bu kız sana ve sağlığına her gün şükrediyor Babam” notuyla paylaştı.