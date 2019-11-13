Büşra Pekin ve Ersay Üner ayrıldı

Altı yıllık ilişkileri sonrasında evlilik kararı alan Büşra Pekin ve Ersay Üner çifti sürpriz bir şekilde ayrıldı. 6 yıllık ilişkilerini noktalayan çift ayrılık haberini Instagram’dan duyurdu.

Oyuncu Büşra Pekin, söz yazarı ve besteci sevgilisi Ersay Üner’den ayrıldığını Instagram hesabından duyurdu.

Ayrılık haberlerini sosyal medya hesaplarında paylaşan çift, “Merhaba. Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Bu kararı dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik. Sevgiler. Büşra-Ersay” notuyla duyurdu.