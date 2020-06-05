Büşra Pekin zayıflayınca ‘Komedide oynayamam’ düşüncesiyle korktuğunu söyledi

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuştu. Demek Akalın’ın Instagram üzerinden açtığı canlı yayına katılan Pekin, usta oyuncunun sorularını yanıtladı. En büyük korkusunu açıklayan Pekin “İnsanlar ‘Güzel kadın oynamak istiyor’ ya da ‘Daha az komik olacağımı düşünürler mi?’ diye endişeler yaşadım. Sonrada şunu düşündüm komedinin en önemli meselesi doğru zamanda o lafın çıkması ve aksanları yapabilmektir. Sonrasında rahatladım” dedi…

Pekin Instagram hesabından çektiği komik videolarla da dikkat çekiyor. Dün, bir arkadaşı ile çektiği video takipçilerini güldürdü. Pekin “Trafiğe kapalı bir alanda çekilmiştir” notu düşmeyi de ihmal etmedi…