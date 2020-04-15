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Büşra Pekin’den 48 yıl sonra biten karantina…
Büşra Pekin’den 48 yıl sonra biten karantina…
Ev karantinası günlerinde çektiği eğlenceli videolarla kendisinden söz ettirmeye devam eden oyuncu Büşra Pekin, hiç bitmeyecekmiş gibi görünen karantina günlerine gönderme yaptığı bir paylaşımda bulundu.
Magazin 15 Nisan 2020 - 08:32

Çektiği eğlenceli videolarla takipçilerini güldüren oyuncu Büşra Pekin, yaratıcı ve esprili videoları ile gündemin nabzını tutmayı başarıyor. Pekin, hesabından paylaştığı son videoda hiç bitmeyecekmiş gibi görünen karantina günlerine gönderme yaptı ve karantinanın 48 yıl sonra bittiği bir gerçeklik üzerine video çekti.

‘BİR AY SONRA BİTSİN!’

Güzel oyuncu hesabından paylaştığı bu videoya: “48 yıl sonra bitmeyecek hayır! Bir ay sonra bitsin, Amin” notunu düştü.

 

Son güncelleme: 09:32 - 15.04.2020
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