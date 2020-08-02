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Büşra Pekin’den bir ilk!
Büşra Pekin’den bir ilk!
Sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla takipçilerini karantina günlerinde mutlu eden Büşra Pekin bu defa karantina sonrasında gerçekleştirdiği bir ilki takipçilerine ulaştırdı.
Magazin 2 Ağustos 2020 - 12:27

Bayramı İstanbul’da karşılayan ve arkadaşlarıyla bir araya geldiği anlara dair paylaşımlarda bulunan Büşra Pekin, bayramın üçüncü günü için annesinin yanına uçtu.

Pandemi süreciyle birlikte evine kapanan ve karantina günlerini de evinde geçiren Pekin, normalleşme sürecinin başlamasının ardından ilk defa bir uçak yolculuğu gerçekleştirdi.

Yüzünde maskesiyle çektiği bir selfieyi hesabından paylaşan Büşra Pekin altına şu notu düştü: “Pandemi sonrası ilk uçuş, anneye sürpriz – görev tamamlandı”

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