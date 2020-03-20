Büşra Pekin’den ‘Evden çıkma temalı TBT’

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hayatımıza giren ve başarılı oyunculuğuyla kendisinden söz ettirmeye devam eden Büşra Pekin, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Corona virüsü için risk grubunda olan büyüklerimize gereken önemi göstermemiz gerektiğini söyleyen Pekin şunları yazdı:

“Size temsili bir evden dışarı çıkMa! temalı TBT… Yazın bypas olduktan sonra çekmiştik. Evde kalması gereken bir süreçteydik. Şimdi sağlığına kavuştu maşallah. Bu dönemde büyüklerimiz için risksiz ve izole bir ortam oluşturalım,hergün arayıp enerji verelim ve dışarıyla temasını bir süre ertelemeleri konusunda ısrarcı olalım. Sizde durumlar nasıl? Aile büyükleriniz coronaya rağmen şu banka işimi bir hallediyim, bir pazara çıkayım diyor mu? Israrla yollarından döndürülür”