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Büşra Pekin’den sağlıklı beslenme uyarısı
Büşra Pekin’den sağlıklı beslenme uyarısı
Oyuncu Büşra Pekin, corona virüsü nedeniyle karantinada olanlara sağlıklı beslenmeleri konusunda uyardı.
Magazin 4 Nisan 2020 - 13:32

Büşra Pekin, fazla kilolarından kurtulup, fit bir vücuda kavuşan ünlülerden birisi… Güzel oyuncu karantina günlerinde de formunu korumaya dikkat ediyor.

‘LEZZETTEN ÖDÜN VERMEM’

Instagram’dan bir fotoğraf paylaşan Pekin, takipçilerini sağlıklı beslenme konusunda uyardı ve şunu söyledi:

“Haftada 2/3 lezzetli ve zararlı yiyosam,4/5 gün mutlaka sağlıklı ve yine lezzetli yiyorum. Lezzetten ödün veremem :)) Siz de öyle yapın. Böreği, keki, pişiyi özleyin arada. Evde mesafeyi koruyun :)) Sağlıklı kalmak için çok iyi. Bonusu da kiloyu korumak.”

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