Büşra Pekin’in karantina karakterleri!

Evinde çektiği esprili videolarla takipçilerinin gönlünü kazanan oyuncu Büşra Pekin, bu defa da bilgisayar oyunlarına yaptığı gönderme ile dikkat çekti.

Ev karantinası günlerini kendisi ve takipçileri adına renklendirmek üzere birbirinden keyifli paylaşımlara imza atan Pekin, bir yandan da takipçilerine sorular soruyor.

Kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda alınan kiloları soran güzel oyuncu, bu defa da bilgisayar oyunu karakterlerine gönderme yaptığı bir video çekti ve buna da “Senin karantina karakterin hangisi?” sorusunu ekledi.

Büşra Pekin’in çektiği video yine büyük beğeni alırken, verdiği kilolar ve fit görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.