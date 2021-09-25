Büyük aşk bitti: Elon Musk ve Grimes ayrıldı

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, üç yıldır birlikte olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes ile ayrıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk, verdiği yeni bir röportajda asıl adı Claire Boucher olan Grimes ile yarı ayrı olduklarını söyledi. Page Six’e konuşan Musk, ikisinin bir yaşındaki oğulları X Æ A-Xii’ye için ortak ebeveynlik yapmaya devam edeceklerini, ancak ülkenin farklı yerlerinde çalışmanın onları daha ayrı yollara sürüklediğini söyledi:

“Yarı ayrıyız ama hâlâ birbirimizi seviyoruz, sık sık görüşüyoruz ve iyi anlaşıyoruz. Çoğunlukla SpaceX ve Tesla’daki işim, öncelikle Teksas’ta olmamı veya denizaşırı seyahat etmemi gerektiriyor ve Grimes’ın ise işi öncelikle LA’da. Şimdi benimle kalıyor ve Bebek X yan odada.”

İkili, bu yılki Met Gala’ya ayrı ayrı gelse de 2018’deki etkinlikte kırmızı halıda ilk defa birlikte göründüler. Çiftin geçen yıl mayıs ayında X Æ A-Xii adında bir çocukları oldu ve sık sık birlikte projelerde yer aldılar. Hatta Grimes, Musk’ı Tesla’nın sendika karşıtı uygulamaları da dahil olmak üzere çalışmalarına yönelik eleştirilere karşı defalarca savundu.

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