Büyük Baskın konusu ve oyuncuları: Büyük Baskın’da kimler oynuyor?
Büyük Baskın filmini aksiyon dolu konusuyla dikkat çekiyor. Büyük Baskın'da kimler oynuyor ve konusu ne?
BÜYÜK BASKIN OYUNCULARI
Bruce Willis,
Christopher Meloni,
Dave Bautista
Adrian Grenier
BÜYÜK BASKIN KONUSU
Bir grup acımasız banka soyguncusu kusursuzca planlanmış bir banka soygununun ardından sırra kalem basmak üzeredirler, fakat soygunun hemen sonrasında yapılan incelemelerde suçun yoğunlaştığı kişiler içerisinde banka sahibi ve onun zengin müşterilerinin de parmağı olduğu anlaşılır. FBI ajanı Willis olayı araştırdıkça daha büyük bir komplonun olduğunu fark eder.