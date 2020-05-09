Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Büyük Baskın’da kimler oynuyor? Büyük Baskın konusu ve oyuncuları…
Büyük Baskın’da kimler oynuyor? Büyük Baskın konusu ve oyuncuları…
Büyük Baskın filmini aksiyon dolu konusuyla dikkat çekiyor. Büyük Baskın’da kimler oynuyor ve konusu ne?
Magazin 9 Mayıs 2020 - 15:15

Büyük Baskın, büyük bir hırsızlığı konu alan bir yapım. Film özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Büyük Baskın konusu ve oyuncuları…

BÜYÜK BASKIN OYUNCULARI

Bruce Willis,

Christopher Meloni,

Dave Bautista

Adrian Grenier

Büyük Baskın konusu ve oyuncuları: Büyük Baskın'da kimler oynuyor?

BÜYÜK BASKIN KONUSU

Bir grup acımasız banka soyguncusu kusursuzca planlanmış bir banka soygununun ardından sırra kalem basmak üzeredirler, fakat soygunun hemen sonrasında yapılan incelemelerde suçun yoğunlaştığı kişiler içerisinde banka sahibi ve onun zengin müşterilerinin de parmağı olduğu anlaşılır. FBI ajanı Willis olayı araştırdıkça daha büyük bir komplonun olduğunu fark eder.

Etiketler