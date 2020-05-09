Büyük Baskın’da kimler oynuyor? Büyük Baskın konusu ve oyuncuları…

Büyük Baskın, büyük bir hırsızlığı konu alan bir yapım. Film özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Büyük Baskın konusu ve oyuncuları…

BÜYÜK BASKIN OYUNCULARI

Bruce Willis,

Christopher Meloni,

Dave Bautista

Adrian Grenier

BÜYÜK BASKIN KONUSU

Bir grup acımasız banka soyguncusu kusursuzca planlanmış bir banka soygununun ardından sırra kalem basmak üzeredirler, fakat soygunun hemen sonrasında yapılan incelemelerde suçun yoğunlaştığı kişiler içerisinde banka sahibi ve onun zengin müşterilerinin de parmağı olduğu anlaşılır. FBI ajanı Willis olayı araştırdıkça daha büyük bir komplonun olduğunu fark eder.