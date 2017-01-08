Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Büyük beden model Ashley Graham’ın pozuna beğeni yağdı
Büyük beden model Ashley Graham’ın pozuna beğeni yağdı
Dünyaca ünlü büyük beden modeli Ashley Graham'ın Şeyseller'den paylaştığı duş pozu rekor kırdı!
Burcu ÖZEN
Magazin 8 Ocak 2017 - 10:12

Dünyaca ünlü büyük beden model Ashley Graham, yeni yılı Afrika Seyşeller’de karşıladı. 28 yaşındaki Graham, seksi pozlarını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmedi.

grahamic

Geçtiğimiz günlerde Victoria’s Secret modelleriyle birlikte bir marka için kamera karşısına geçen ünlü modelin sosyal medyada yaklaşık 3 milyon takipçisi var.

graham

Seyşeller’de tatil yapan Graham, üstsüz duş pozunu takipçileriyle paylaştı. Bu fotoğrafa 150 binden fazla beğeni geldi.

Etiketler