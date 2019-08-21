Büyük Felaket oyuncuları kimler? Büyük Felaket konusu ne?

Büyük Felaket, okyanusun ortasımda yaşam mücadelesi veren bir avuç insanın etkileyici hikayesini konu alıyor. Mark Wahlberg’in başrolünde yer aldığı yayınlandığı dönemde sinemada büyük dikkat çekmeyi başarmıştı.

BÜYÜK FELAKET KONUSU NE?

Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon ‘da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor. İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

BÜYÜK FELAKET OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson, Kurt Russell, Gina Rodriguez, John Malkovich gibi yıldız isimler yer alıyor.