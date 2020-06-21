Büyük Hazine oyuncuları kimler? Büyük Hazine konusu ne?

Benjamin Franklin Gates, sonunda aradığı hazinenin haritasına ulaşmak için bir yol bulur fakat karşısına aynı hazinenin peşinde olan Ian Howe adında bir adam çıkar. Üstelik Ian Howe ve adamları bu iş üzerinde fazlasıyla ciddidir. İşte Büyük Hazine filmi konusu ve oyuncuları…

Hazine Avcılığını devam ettiren bir neslin sonuncusu olan Benjamin Franklin Gates’in macerasının anlatıldığı Büyük Hazine filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki Büyük Hazine konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler haberimizin içerisinde yer alıyor.

BÜYÜK HAZİNE KONUSU?

Altı nesildir hazine peşinde koşan Gates ailesi, ABD'de tarihle ilgilenen kişilerin gözünde deli muamelesi görmektedir. Gates'lerin sın nesil üyesi Benjamin Franklin hazine avı bayrağını devralmış son kişidir ve yaşamını kimsenin varlığına inanmadığı, Orta Doğu kökenli Tapınak Şövalyeleri hazinesini bulmaya adamıştır. ABD'nin kuruluşunda aktif rolü olan Özgür Masonlar derneği üyelerinin sakladığı ve yeri ABD tarihindeki kilit olaylara gizlenmiş ipuçlarında saklı olan hazineye Benjamin Franklin iyice yaklaştığını hissetmektedir. Ancak, elde ettiği son ipucu hazinenin yerinin çalınması imkânsız gibi görünen Bağımsızlık Bildirgesi'nin arkasında gizlendiğini söylemektedir. Bildirge'nin arkasına bakmanın, yüzyıllık hazine avının sonu olacağın düşünür, oysa bu sadece bir başlangıçtır.

BÜYÜK HAZİNE OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight,Sean Bean, Justin Bartha, Harvey Keitel yer alıyor.