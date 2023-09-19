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Büyük tepki çekti: Kendall Jenner’ın yaptığı bu hareket gündeme oturdu

Dünyaca ünlü süper model Kendall Jenner, Victoria's Secret Fashion Show'da çekilen ve sosyal medyada yayılan bir videoda yaptığı hareketlerle lince uğradı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:30 - 19 Eylül 2023 Güncellenme:
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Büyük tepki çekti: Kendall Jenner’ın yaptığı bu hareket gündeme oturdu

27 yaşındaki ABD’li süper model Kendall Jenner, 2022 yılında, Victoria’s Secret meleğiyken kuliste çekilen bir videosu sebebiyle “kaba” ve “küçümseyici” olarak nitelendirildi.

İlk kez geçen yıl yayınlanan Victoria’s Secret Hulu belgeselinde görülen kısa videoda, güzel modelin pembe ipek bir elbise giydiği ve arkasında bir grup hayran toplandığı sırada makyaj koltuğunda oturduğu görülüyor.

Ünlü modelin bu hareketi, hayranlarını küçümsediği şeklinde yorumlandı…

Daha sonra hayranlarından birinden aldığı telefonla selfie çeken Jenner, bu sırada arkasındaki hayranlarla birlikte kameraya gülümsedi.

Ancak fotoğrafı çektikten sonra gülümsemesinin anında kaybolması ve hayranlarıyla iletişimi keserek aynaya gözlerini açarak bakması, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Reddit’ta videoyu yorumlayan sosyal medya kullanıcıları, Jenner hakkında, “O herkese karşı kötü”, “Kendini bir şey sanıyor”, “Kendini herkesten daha iyi zannediyor” şeklinde yorumlar yaptı.  

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