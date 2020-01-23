Buz Depremi filminde kimler oynuyor? İşte Buz Depremi konusu ve oyuncuları
Korkunç bir deprem felaketini konu alan buz depremi filminin konusu ve oyuncuları, film özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. İşte film hakkında merak edilenler…
BUZ DEPREMİ KONUSU
Bilim insanları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.
BUZ DEPREMİ OYUNCULARI
Brendan Fehr
Victor Garber
Jodelle Ferland
Nicholas Carella
Aaron Pearl