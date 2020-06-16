Buz Depremi konusu ne? İşte Buz Depremi oyuncu kadrosu…
Buz Depremi bilim insanlarının kuvvetli faylar hakkında yaptığı araştırmaları ve ardından yaşanan gelişmeleri konu alıyor. İşte Buz Depremi konusu ve oyuncu kadrosu…
BUZ DEPREMİ KONUSU
Bilim insanları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.
BUZ DEPREMİ OYUNCULARI
Brendan Fehr
Victor Garber
Jodelle Ferland
Nicholas Carella
Aaron Pearl