Buz Depremi’nde kimler oynuyor? Buz Depremi konusu ve oyuncuları…

Buz Depremi bilim insanlarının kuvvetli faylar hakkında yaptığı araştırmaları ve ardından yaşanan gelişmeleri konu alıyor. İşte Buz Depremi konusu ve oyuncu kadrosu…

Korkunç bir deprem felaketini konu alan buz depremi filminin konusu ve oyuncuları, film özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. İşte film hakkında merak edilenler…

BUZ DEPREMİ OYUNCULARI

Brendan Fehr

Victor Garber

Jodelle Ferland

Nicholas Carella

Aaron Pearl

BUZ DEPREMİ KONUSU

Bilim insanları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.