Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filminin konusu ne?

En çok sevilen animasyon filmlerinden biri olan Buz Devri, dördüncü filmi ile televizyonda yayınlanacak. Ailecek izlenecek komedi filmi, yine keyifli bir akşam geçirmenizi sağlayabilir. İşte Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filmi ile ilgili tüm bilgiler…

2012 yılında vizyona giren Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filmi ile ilgili internette aramalar arttı. Tekrardan televizyonda yayınlanan bu unutulmaz animasyon filminin konusu haberimizde…

BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR KONUSU

Manny, Diego ve Sid’in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli palamudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor!