Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu ve oyuncu kadrosu

Filmin yönetmenliğini Mike Thurmeier ve Galen T. Chu üstleniyor. Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminde; Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri’nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da dünyada değişiklikler meydana gelir. Meteorun küçük parçalarının çarpmasıyla birlikte ekip elektromanyetik alanı keşfeder. Ekibin beyni Buck da meteorun çarpmasını önlemek için bir plan öne sürer. Bu plan tuhaf ekibimizi Geotopia adındaki yepyeni bir yere sürükler. Buradaki kristaller ve egzantirik şehir sakinleri dünyayı kurtarmak için tek umuttur…
BUZ DEVRİ 5 OYUNCU KADROSU
Ray Romano Manny
John Leguizamo Sid
Denis Leary Diego
Queen Latifah Ellie
Keke Palmer Peaches
Jennifer Lopez Shira
Sean William Scott Crash
Josh Peck Eddie
Wanda Sykes Granny
Simon Pegg Buck
Jesse Tyler Ferguson Shangri Llama
Adam DeVine Julian
Nick Offerman
Max Greenfield Roger
Stephanie Beatriz
Melissa Rauch Francine
Carlos Ponce[
Michael Strahan Teddy
Jessie J Brooke
Neil deGrasse Tyson Neil deBuck Weasel
Chris Wedge Scrat