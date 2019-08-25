Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu ve oyuncu kadrosu

Filmin yönetmenliğini Mike Thurmeier ve Galen T. Chu üstleniyor. Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminde; Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri’nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da dünyada değişiklikler meydana gelir. Meteorun küçük parçalarının çarpmasıyla birlikte ekip elektromanyetik alanı keşfeder. Ekibin beyni Buck da meteorun çarpmasını önlemek için bir plan öne sürer. Bu plan tuhaf ekibimizi Geotopia adındaki yepyeni bir yere sürükler. Buradaki kristaller ve egzantirik şehir sakinleri dünyayı kurtarmak için tek umuttur…

BUZ DEVRİ 5 OYUNCU KADROSU

Ray Romano Manny

John Leguizamo Sid

Denis Leary Diego

Queen Latifah Ellie

Keke Palmer Peaches

Jennifer Lopez Shira

Sean William Scott Crash

Josh Peck Eddie

Wanda Sykes Granny

Simon Pegg Buck

Jesse Tyler Ferguson Shangri Llama

Adam DeVine Julian

Nick Offerman

Max Greenfield Roger

Stephanie Beatriz

Melissa Rauch Francine

Carlos Ponce[

Michael Strahan Teddy

Jessie J Brooke

Neil deGrasse Tyson Neil deBuck Weasel

Chris Wedge Scrat