Çağatay Akman’ın eski sevgilisi Öykü Uslu şikayetinden vazgeçti

Eski sevgilisi şarkıcı Çağatay Akman tarafından geçen yıl evinin önünde yaşanan tartışma sırasında arkadaşıyla darbedildiğini iddia eden Öykü Uslu mahkemede şikayetinden vazgeçti.

Hayati ARIGAN

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Şarkıcı Çağatay Akman’ın 23 Temmuz 2021’de eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evinin önüne gittiği ve Uslu’nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz’a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darbettiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman’ın, Öykü Uslu ve Furkan Ayaz’a yönelik ikişer defa ‘basit yaralama’ suçundan 8 aydan 2 yıla, ‘tehdit’ suçundan 1 yıldan 4 yıla ve ‘hakaret’ suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

“SENİ CİHANGİR’DE YAŞATMAM”

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya müşteki sanık Öykü Uslu ve müşteki sanık Furkan Ayaz avukatlarıyla katıldı.

‘Basit yaralama’ ve ‘hakaret’ suçundan yargılanan Öykü Uslu, “Evimde arkadaşımla oturuyordum. İki kere zilim çaldı. Baktığımda kimse gözükmüyordu. Arkadaşım evden çıktığında Çağatay’ın orada olduğunu söyledi. Bende çıkıp ‘Ne yapıyorsun?’' dedim ‘Taksi bekliyorum sen işine bak’' dedi. Bende taksi durdurdum, binmedi üzerime gelmeye başladı, hakaret etti ‘Seni Cihangir’de yaşatmam seni öldürürüm. Burada bensiz mutlu yaşayamazsın’ diye tehditte bulundu” dedi.

Çağatay Akman’ın üzerine geldiğini, engellemek amacıyla koluyla uzaklaştırmak istediğini ifade eden Uslu, “Aramızda itekleme oldu. Panikledim Furkan’ı ve polisi aradım. Furkan ile arbede başladı. Şikâyetimden vazgeçmek istiyorum” dedi.

Müşteki sanık Furkan Ayaz, Öykü’nün aradığını “Eski sevgilim geldi korkuyorum gelir misin?” dediğini, gittiğinde Çağatay’ın kafede oturduğunu gördüğünü ifade etti.

“ÇAĞATAY İKİ YUMRUK ATTI”

Furkan Ayaz, “Polis ekibine gitmesini söyledik. İki dakika sonra göz göze geldik, ‘Ne bakıyorsun?’ dedi. Ben de ‘Sen niye bakıyorsun?’ dedim. Üzerime gelmeye başladı, iki tane yumruk attı kendimi savunmaya aldım. Çağatay’ın beni daha fazla darbetmemesi için sarıldım ve birlikte yere düştük. Çağatay ‘Senide listeye aldım, seni burada barındırmayacağım’ dedi. Ben yumruk atmadım. Şikayetçiyim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme eksik hususların giderilmesine, tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

“UZAMASIN İSTEMEDİM”

Duruşma sonrası Öykü Uslu ve avukatı basın açıklaması yaptı.

Uslu’nun avukatı Mehmet Gençoğlu, “Müvekkilim bu süreç içerisinde manevi anlamda ve kariyer olarak olumsuzluklar yaşamıştır. Yargılama kamu davası olduğu için devam edecek olsa da biz şikayetimizden vazgeçmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Öykü Uslu, “Şikayetimizi geri çektik çünkü karşı taraf ve ben göz önünde meslekler yapıyoruz. Bu mesleklerde bir hata ve olay çok kötü etkileyebiliyor işlerimizi. Bu yüzden iki taraf için de en iyisinin bu olduğunu düşünerek, ben mesleğimde bu olay yüzünden çok fazla yara aldım. O yüzden şikayetimi geri çektim. Daha fazla uzamasını istemedim çünkü çok fazla göz önünde yaşanan bir olay oldu. Bu beni rahatsız etti eminim karşı tarafı da rahatsız etmiştir” diye konuştu.