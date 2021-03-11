Çağatay Ulusoy: Ailelerimiz üzülüyor

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın 2016’da ‘İçerde’ dizisinde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen pazartesi Çağatay Ulusoy’un kariyer planlaması nedeniyle sevgilisinden ayrıldığı ve Duygu Sarışın’ın da evi terk ettiği söylenmişti.

“KALPLERİMİZ NASIRLAŞTI”

Ulusoy ve Sarışın, önceki gün Etiler’deki bir restorandan çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ulusoy ayrılık iddialarıyla ilgili “Yokmuş gördüğünüz gibi. Bu haberler sık çıkmaya başladı. Bizim kalplerimiz nasırlaştı. Gülüp, geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda bu mevzulara hassas bakan insanlar var” dedi.

“KEYİFLİ GEÇTİ”

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ‘Kin’ adlı filmle boy gösterecek olan Duygu Sarışın da, “Çekimler bitti. Çok güzel, keyifli geçti. Eylül veya ekim gibi yayınlanır diye tahmin ediyorum” dedi.