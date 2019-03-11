Çağatay Ulusoy Amerika yolcusu…

Yeni imajıyla ilk kez görüntülenen Ulusoy, mekan çıkışı menajerinin kucağındaki köpeğini sevdi. Yeni aldığı otomobiline binmeyen oyuncu, eski aracına yöneldi. Menajeri Ulusoy'un yeni aracıyla uzaklaşırken Ulusoy ise ayaküstü soruları yanıtladı.

“FARKLI İŞLER OLACAK”

Yakın zamanda Amerika'ya gidip yeni görüşmeler olacağını söyleyen oyuncu, “Amerika'ya gideceğim doğru. Görüşmelerim olucak Hakan Muhafız devam ama farklı bir şeyler var söyleyipte sürprizini kaçırmayayım şimdi. Farklı işler olacak, farklı şeyler yapacağız inşallah” diye konuştu. Bir dargın bir barışık Duygu Sarışın, sorulunca Ulusoy, “Özel hayatla ilgili konuşmuyorum, görüşürüz” diyerek sevgilisiyle alakalı soruları yanıtlamadı.



