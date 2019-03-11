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Çağatay Ulusoy Amerika yolcusu…
Çağatay Ulusoy Amerika yolcusu…
Neflix yayınlanan ilk Türk dizisi Hakan süper muhafız karakteriyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, önceki gün Armutlu’da bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 11 Mart 2019 - 07:49

Yeni imajıyla ilk kez görüntülenen Ulusoy, mekan çıkışı menajerinin kucağındaki köpeğini sevdi. Yeni aldığı otomobiline binmeyen oyuncu, eski aracına yöneldi. Menajeri Ulusoy'un yeni aracıyla uzaklaşırken Ulusoy ise ayaküstü soruları yanıtladı.

“FARKLI İŞLER OLACAK”

Yakın zamanda Amerika'ya gidip yeni görüşmeler olacağını söyleyen oyuncu, “Amerika'ya gideceğim doğru. Görüşmelerim olucak Hakan Muhafız devam ama farklı bir şeyler var söyleyipte sürprizini kaçırmayayım şimdi. Farklı işler olacak, farklı şeyler yapacağız inşallah” diye konuştu. Bir dargın bir barışık Duygu Sarışın, sorulunca Ulusoy, “Özel hayatla ilgili konuşmuyorum, görüşürüz” diyerek sevgilisiyle alakalı soruları yanıtlamadı.


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