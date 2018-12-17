Çağatay Ulusoy: Gayet rahattık

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Türkiye’de yayın yapmaya başladığından bu yana yerli bir dizi projesi beklediğimiz Netflix bu beklentilere mistik ve fantastik öğeler içeren Muhafız Hakan adlı diziyle yanıt verdi. Geride bıraktığımız 14 Aralık günü yayına çıkan dizi hakkında olumlu olumsuz pek çok eleştiri yapılırken 10 bölüm halinde yayınlanan dizinin dördüncü bölümündeki Çağatay Ulusoy ve Ayça Ayşin yakınlaşması ve ekranlara yansıyan sevişme sahnesi dikkat çekti.

“GAYET RAHATTIK”

Ulusoy, verdiği bir ropörtajda sevişme sahneleri hakkında samimi açıklamalarda bulunmuş, o görüntülerle ilgili olarak kendisine yöneltilen; “Zorlandınız mı?” sorusuna “Yooo gayet rahattık. Ayça da işinde çok profesyonel. İşimizi yaptık” ifadesiyle yanıt vermişti.

“PROFESYONEL İNSANLARIZ”

Ayça Ayşin ise bu tarz sahnelerin kendisini zorlayıp zorlamadığına dair bir soruya “Biz profesyonel insanlarız işimizi yaptı” diyerek dizide hiç zorlanmadığını dile getirdi.