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Çağatay Ulusoy saçlarını sıfıra vurdu
Çağatay Ulusoy saçlarını sıfıra vurdu
Internet üzerinden yayın yapan bir platforma çektiği 'Muhafız' adlı dizi ile adından söz ettiren Çağatay Ulusoy yeni imajıyla şaşırttı.
Magazin 15 Ağustos 2019 - 14:30

Başrolünde oynadığı ‘Muhafız’ dizisinin beğenilmesinin ardından yeni sezonları için anlaşmaya varan Çağatay Ulusoy, instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile adeta hayranlarına ters köşe yaptı. Bir süredir kilo aldığı konuşulan oyuncu saçlarını kazıttıktan sonra objektif karşısına geçti ve yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Pek çok hayranı Ulusoy’un yeni imajını beğenirken bazıları da oyuncunun bu halini rapçi Benfero’ya benzetti. Başarılı oyuncunun takipçilerinden bir tanesi Ulusoy’un yeni imajını ‘Keloğlan filminde oynayacak’ sözleriyle ti ye aldı.


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