Çağatay Ulusoy, yeni projesi için imaj değiştirdi

Uzun bir süredir yeni projede yer almayan Çağatay Ulusoy, şimdilerde çekimi devam eden yeni projesi için kilo aldı. Ulusoy'un kilolu hali ve uzattığı sakallar ise takipçilerini şaşırttı.

Çağatay Ulusoy, kilo aldığı yönünde haberlerle magazin basınını uzun süre meşgul etmişti. Bir arkadaşının düğününe katılan Çağatay Ulusoy, değişimiyle şaşırttı.

KARİYERİ İÇİN İMAJINI DEĞİŞTİRDİ



Her daim fit vücuduyla görüntülenen Ulusoy, yeni filminde çöpçülük yapan bir babayı canlandıracağı için imaj değişikliğine gitti. Oyuncu yeni projesi için kilo alıp saçlarını ve sakallarını uzattı. Bir düğüne giden Ulusoy’un sosyal medyaya düşen son görüntüsü ise kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

