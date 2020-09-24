Çağatay Ulusoy yeni yaşını kutladı

Yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Çağatay Ulusoy 30 yaşına girdi. Doğum günü pastasıyla çekilen bir görüntüsünü paylaşan Ulusoy, yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını uzatan ve sakallarını tamamen kesen oyuncu sadece bıyık bırakmayı tercih etti.

“YAPTIĞINIZ İYİLİKLERE VESİLE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM”

Ulusoy Instagram sayfasından yaptığı doğum günü paylaşımına “Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle ,mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim” notunu yazdı.

