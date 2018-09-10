Çağatay Ulusoy’dan büyük adım

Los Angeles’taki bir ajansla el sıkışan Çağatay Ulusoy, bir Hollywood projesinde yer almak için Amerika’ya uçtu.

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Birkaç yıldır sık sık ABD’ye giderek kendisini yabancı dil ve oyunculuk konusunda geliştiren Çağatay Ulusoy, emeklerinin karşılığını almak üzere… 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü yetenek ajanslarından biri olan United Talent Agency ile anlaşma imzaladı.

ÖNEMLİ İMZA

Başrolünde rol aldığı Netflix’in ilk Türk dizisinin çekimleri biter bitmez soluğu Los Angeles’ta alan Çağatay Ulusoy, önceki gün ABD’ye uçtu. Angelina Jolie ve Johnny Depp gibi yıldızlarla çalışan ajans yetkilileriyle buluşacak olan yakışıklı oyuncunun, birkaç gün içerisinde önemli bir Hollywood projesi için imza atacağı konuşuluyor.