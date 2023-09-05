Çağatay Ulusoy’u görenler tanıyamadı

Oyuncu Çağatay Ulusoy hem kilo aldı hem de saç ve sakalını uzattı. Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı.

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Son olarak ‘Terzi’de rol alan Çağatay Ulusoy, yeni sezonda ‘Gaddar’ dizisiyle ekranlara dönüyor.

Sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere giden ‘Levent’in dönüşte hiç beklemediği olayların içinde kendisini bulup adeta bir gaddara dönüşmesini anlatacak olan dizide yer alacak olan Ulusoy, sunucu Oğuzhan Uğur ile poz verdi.

Uğur, o kareyi Instagram hesabından “Hanımlar bu arada fotoğrafta ben de varım. Hani görmezsiniz diye diyorum” notuyla paylaştı.

Birçok takipçi fotoğrafta Çağatay Ulusoy’u tanıyamadı.